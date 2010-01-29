ГПУ возбудила уголовное дело о второй печати главного суда на выборах

Уголовное дело в отношении работников Министерства внутренних дел Украины относительно изготовления второй печати Высшего административного суда Украины было возбуждено из-за нарушения процедуры ее выдачи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Есть установленный порядок выдачи печатей. Этот порядок работниками департамента МВД был нарушен, было нарушено несколько пунктов инструкции ее выдачи. Это привело к появлению двух печатей и дестабилизации работы суда», - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. 22 декабря 2009 года окончился срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА. При этом процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

14 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША.

Ранее, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была утеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.

15 января «Урядовий кур’єр» опубликовал сообщение о наличии гербовой печати Высшего административного суда Украины и отсутствие необходимости признания ее недействительной.

16 января А.ПАСЕНЮК по просьбе руководства Министерства внутренних дел принес в МВД для экспертизы оригинал гербовой печати суда.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением работниками правоохранительных органов при изготовлении дубликата гербовой печати ВАСУ. Дело возбуждено согласно ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины и передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Киева.