Янукович хоть раз попал в яблочко: стихи Чехова про «жирных китайцев»

Лидер ПР Виктор Янукович хоть раз в жизни оговорился «в тему» . Сам Антон Павлович Чехов себя поэтом не считал. Да и не только он: Анна Ахматова, которую все тот же Виктор Янукович как-то «окрестил» Ахметовой считала, что те, кто любит поэзию, вообще не могут любить творчество Чехова. "Чехов и стихи несовместимы", - в лоб заявляла Ахматова. Тем не менее история сохранила образцы поэтических опытов великого русского писателя.

Newsruприводит отрывок из письма Чехова писательнице Лидии Авиловой, датированного 29 апреля 1892 г.: "Уважаемая Лидия Алексеевна, отродясь я не писал стихов. Впрочем, раз только написал в альбом одной девочке басню, но это было очень, очень давно. Басня жива еще до сих пор, многие знают ее наизусть, но девочке уже 20 лет, и сам я, покорный общему закону, изображаю уже из себя старую литературную собаку, смотрящую на стихоплетство свысока и с зевотой. Вероятно, под моей вывеской пишет однофамилец или самозванец. Чеховых много..."

В письме Авиловой, говоря о своих стихотворных упражнениях, Чехов имел в виду басню "Шли однажды через мостик жирные китайцы", которую он написал в альбом Саше Киселевой в 1885 году в возрасте 26 лет, отмечает интернет-издание и цитирует упомянутое произведение:

БАСНЯ

Шли однажды через мостик

Жирные китайцы,

Впереди них, задрав хвостик,

Торопились зайцы.

Вдруг китайцы закричали:

"Стой! Стреляй! Ах, ах!"

Зайцы выше хвост задрали

И попрятались в кустах.

Мораль сей басни так ясна:

Кто зайцев хочет кушать,

Тот, ежедневно встав от сна,

Папашу должен слушать.

Как сообщал УНИАН, сегодня кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал А.Чехова "украинским, российским писателем", а потом - поэтом . Случился сей конфуз в в эфире гостелерадикомпании "Крым".

"Я знаю и помню о том, что в эти дни празднуется 150-летие творчества Чехова - украинского, российского писателя, ну, а вообще-то правильнее будет сказать: деятеля мировой культуры. Ялтинцы должны знать, запишите: в 2010 году в обязательном порядке будет указ Президента о реставрации и восстановлении дома-музея Чехова. Я его подпишу, этот указ, и мы с вами будем иметь дом-музей, за который нам не стыдно будет, чтобы и жители Украины, и других стран, приезжая в Ялту, приезжая в Крым, могли увидеть достопримечательности и биографии, и истории этого прекрасного поэта, великого поэта Антона Павловича Чехова", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.