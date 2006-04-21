Россия не будет вести с Украиной переговоры о Черноморском флоте
19:10, 21 апреля 2006Политика
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Заявление посла по особым поручениям России
Россия не будет вести переговоры с Украиной по срокам пребывания Черноморского флота (ЧФ) в Крыму и размерам арендной платы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Дорохин.
"Никаких переговоров по срокам пребывания Черноморского флота на территории Украины и размерам арендной платы не будет. Этот вопрос давно решен и ратифицирован уполномоченными на то в свое время людьми", - сказал, в частности, Дорохин.
Согласно текущим договоренностям, Черноморский флот России может базироваться в Крыму до 2017 года, при этом ежегодная арендная плата составляет 98 миллионов долларов.
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