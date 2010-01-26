«Собор» обязал партийцев включиться в гонку на стороне Тимошенко
Решение Центрального совета партии
Украинская Республиканская Партия «Собор» поддержит Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре президентских выборов.
Соответствующее решение принял 26 января 2010 года Центральный совет партии, сообщили УНИАН в пресс-службе УРП “Собор”.
«Оставаясь последовательным, Центральный совет объявляет о поддержке во втором туре кандидатуры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая способна обеспечить необратимость демократических процессов, должным образом будет представлять государство на международной арене, будет защищать его независимость и суверенитет», - говорится в заявлении УРП «Собор».
При этом Центральный совет партии обязал местные партийные организации «активно включиться в избирательную кампанию с целью обеспечить действующему премьеру поддержку всех избирателей, которые придерживаются национально-демократической точки зрения».
«Центральный совет призывает всех, кто отдал в первом туре голоса Виктору ЮЩЕНКО, прийти 7 февраля на участки и поддержать Юлию ТИМОШЕНКО», - отмечают представители УРП «Собор», напомнив, что в первом туре они поддерживали кандидатуру действующего главы государства.
«УРП «Собор» имеет значительные наработки и проекты нормативно-правовых актов в сфере реформы экономики, судопроизводства, государственного управления, региональной политики и местного самоуправления, науки и культуры, государственной политики в сфере семьи и молодежи, которые могут быть реализованы в интересах украинского народа новым Президентом Украины – Юлией ТИМОШЕНКО», - отмечается в заявлении.