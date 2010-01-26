«Собор» обязал партийцев включиться в гонку на стороне Тимошенко

Украинская Республиканская Партия «Собор» поддержит Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре президентских выборов.

Соответствующее решение принял 26 января 2010 года Центральный совет партии, сообщили УНИАН в пресс-службе УРП “Собор”.

«Оставаясь последовательным, Центральный совет объявляет о поддержке во втором туре кандидатуры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая способна обеспечить необратимость демократических процессов, должным образом будет представлять государство на международной арене, будет защищать его независимость и суверенитет», - говорится в заявлении УРП «Собор».

При этом Центральный совет партии обязал местные партийные организации «активно включиться в избирательную кампанию с целью обеспечить действующему премьеру поддержку всех избирателей, которые придерживаются национально-демократической точки зрения».

«Центральный совет призывает всех, кто отдал в первом туре голоса Виктору ЮЩЕНКО, прийти 7 февраля на участки и поддержать Юлию ТИМОШЕНКО», - отмечают представители УРП «Собор», напомнив, что в первом туре они поддерживали кандидатуру действующего главы государства.

«УРП «Собор» имеет значительные наработки и проекты нормативно-правовых актов в сфере реформы экономики, судопроизводства, государственного управления, региональной политики и местного самоуправления, науки и культуры, государственной политики в сфере семьи и молодежи, которые могут быть реализованы в интересах украинского народа новым Президентом Украины – Юлией ТИМОШЕНКО», - отмечается в заявлении.