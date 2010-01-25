Порошенко считает, что Зурабову будет легко работать в Украине

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что приезд в Украину нового посла России Михаила ЗУРАБОВА придаст новый толчок двусторонним отношениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал после вручения ему М.ЗУРАБОВЫМ копий верительных грамот.

«Я хочу подчеркнуть, что тот огромный потенциал, который имеют украинско-российские отношения, с приездом Михаила Юрьевича получат новый толчок», - сказал министр.

П.ПОРОШЕНКО также выразил удовольствие тем, что первое обращение нового посла России в Украине к представителям украинских СМИ прозвучало на украинском языке.

«Мне лично чрезвычайно приятно, что первое обращение к украинским СМИ Михаил Юрьевич сделал на украинском языке, и сейчас, когда мы с вами общаемся на украинском языке, я вижу, что Михаил Юрьевич абсолютно все понимает, поэтому ему будет легко работать в Украине», - сказал П.ПОРОШЕНКО, заверив, что МИД сделает все для того, чтобы использовать огромный потенциал двусторонних отношений.