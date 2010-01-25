Посол РФ Зурабов наконец добрался до Киева

Новый Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, назначенный в августе 2009 года, прибыл в Киев в понедельник, передает РИА Новости из аэропорта Борисполь.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа 2009 года.

В то же время, 11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

19 января 2010 года Д.МЕДВЕДЕВ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.

Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев новый посол должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.