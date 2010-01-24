Тигипко не поддержит ни Тимошенко, ни Януковича

Кандидат в президенты Сергей Тигипко заявил, что не поддержит ни одного из кандидатов в президенты во втором туре выборов президента. Об этом он сказал в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Занять позицию за Януковича или за Тимошенко - это обидеть своего избирателя. В основном это люди достаточно интеллигентные, достаточно молодые, думающие. Почему я должен им подсказывать?" - заявил кандидат.

"Послушай и Виктора Януковича, и Юлию Тимошенко. Очень много слышишь не как от кандидатов президенты, а как от фокусников. И поддержать - это значит взять и подписаться под всем этим", - сказал Тигипко.

По его словам, он может согласиться занять пост премьера после второго тура выборов и проводить "непопулярные решения".

Кандидат считает, что новоизбранный президент будет контролировать большинство в парламенте. Также, по словам Тигипко, все договоренности в этом случае должны быть публичными.

В случае, если ему не предложат место во власти, он пообещал уйти в оппозицию.

На вопрос о том, может ли Тигипко объединится с проигравшим кандидатом в президенты, он ответил: "Про объединение все должны забыть. Появилась третья сила, которая будет постоянно иметь самостоятельную точку зрения".

"Я вам обещаю, что ни с кем объединяться в единые партии, в единые блоки я не буду. Не захотят во власть - никуда проситься не буду. Но я обещаю - молчать не буду, бояться тоже не буду", - цитирует Украинская правда.