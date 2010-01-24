Тимошенко: первый тур фальсифицировали минимум в 3-4 областях
13:17, 24 января 2010Политика
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... но теперь состав комиссий 50 на 50
Кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что после изменения составов избирательных комиссий фальсификация результатов второго тура выборов Президента будет невозможна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с жителями Черкасской области в городе Золотоноша.
«Думаю, что сейчас комиссии, которые будут сформированы 50 на 50, не дадут Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде фальсифицировать результаты выборов, как они сделали в первом туре, как минимум в 3-4 областях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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