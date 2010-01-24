Тимошенко: первый тур фальсифицировали минимум в 3-4 областях

Кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что после изменения составов избирательных комиссий фальсификация результатов второго тура выборов Президента будет невозможна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с жителями Черкасской области в городе Золотоноша.

«Думаю, что сейчас комиссии, которые будут сформированы 50 на 50, не дадут Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде фальсифицировать результаты выборов, как они сделали в первом туре, как минимум в 3-4 областях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.