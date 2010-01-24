В ПР заявляют о провокации Тимошенко

В Партии регионов Украины называют заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО об обсуждении в ПР кандидатур на должность премьер-министра “предварительно спланированной, откровенной ложью и провокацией”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, «никаких обсуждений по этому поводу в Партии регионов не вели и не ведут».

«Партия регионов абсолютно авторитетно заявляет, что все заявления лидера БЮТ ТИМОШЕНКО касательно якобы обсуждение в ПР тех или других кандидатур на должность руководителя правительства является ничем другим, как предварительно спланированной, откровенной ложью и провокацией”, - отметили в пресс-службе.

«Это касается и сегодняшних заявлений премьера касательно очередного названного ею кандидата во время выступления в Буче Киевской области», - прибавили в ПР.

Как сообщал УНИАН, в субботу кандидат в президенты, премьер-министр Украины во время рабочей поездки в Киевскую область выразила предположение, что экс-министр топлива и энергетики, экс-председатель НАК «Нефтегаз Украины» Юрий БОЙКО может возглавить правительство, если Президентом станет Виктор ЯНУКОВИЧ.

Руководитель правительства в который раз заявила, что сейчас в Украине проходят не просто выборы Президента, а выборы за будущее Украины. «Это борьба за возвращение нам того, что мы имеем и должны иметь. И потому никто не может остаться безразличным. Сегодня есть или мафия, или нормальное, демократическое развитие страны. Вот выбор», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.