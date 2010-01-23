Почему во второй тур не прошли «новые лица»

«Новые лица» не смогли пройти во второй тур президентских выборов в Украине, поскольку недостаточно известны избирателям.

Такое мнение в телефонных разговорах с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе высказали ряд европейских политологов.

Так, исследователь португальского Института международных отношений и безопасности Васко МАРТИНС отметил, что демократические процедуры в Украине идут по такому же пути, как и в других центральноевропейских странах с 1989 года.

«Украинский народ в основном не знаком с демократией. Более того, электорат уже мобилизован вокруг наиболее популярных и известных кандидатов», - считает эксперт.

Он отметил, что политики «помаранчевого лагеря», оппозиционер Виктор ЯНКОВИЧ и «свежее лицо» – Сергей ТИГИПКО сконцентрировали вокруг себя электоральные силы, не оставив места для более молодых кандидатов.

«Украинская демократическая система должна взрослеть и крепчать, чтобы для молодых кандидатов стали доступными новые возможности для получения достаточной поддержки (населения – УНИАН)», - сказал В.МАРТИНС.

Директор программ французского Института международных и стратегических отношений Лора ДЕЛЬКУР считает, что причины, по которым «новые лица» не смогли получить существенной поддержки на президентских выборах в Украине, такие же, как и в других странах Европы.

«Люди, занимающие высокие должности, всегда более известны во всех регионах страны, что нельзя сказать о более молодых», - сказала эксперт.

По ее словам, новые кандидаты имеют меньше возможностей для того, чтобы появляться в СМИ в отличие от представителей действующей власти.

В свою очередь, директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» финского Института международных дел Аркадий МОШЕС отметил успех С.ТИГИПКО на президентских выборах.

«Те цифры, которые продемонстрировал С.ТИГИПКО, являются вполне поражающими, потому что речь идет о человеке, которого еще три месяца тому назад никто не представлял в таком качестве, как кандидата, претендующего на третью позицию», - сказал эксперт.

По его мнению, такой высокий результат свидетельствует о том, что в Украине формируется спрос на новых политиков и новую политическую платформу.

Среди причин, не позволивших «новым» кандидатам попасть во второй тур выборов, А.МОШЕС, в частности, назвал то, что сразу несколько кандидатов на нынешних выборах пытались позиционировать себя как эффективных менеджеров, а, следовательно, – боролись за один и тот же электорат, который не готов, по крайней мере в первом туре выборов, голосовать за одного из лидеров.

«Но есть и так называемые содержательные вещи, ведь, честно говоря, ни один из этих кандидатов не является тем самым «новым лицом», которое могло бы показаться убедительным большинству украинских избирателей», - подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной, по его мнению, является то, что в последние полтора года в обществе существовало представление, что нынешние выборы – это выбор между Юлией ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«И преодолеть это представление не удалось никому. Но это не означает, что этого не произойдет. Я думаю, что как раз через 5 лет на следующих выборах мы все же увидим появление новых лиц”, - подытожил мнение А.МОШЕС.