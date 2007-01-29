Опальный посол утверждает, что о скандальных визах в МИД знали заранее

Владимир Ельченко, бывший посол Украины в Австрии, уволенный указом Президента от 28 декабря в связи с “нарушением инструкции при выдаче виз туркменским оппозиционерам”, в интервью УНИАН сказал, что МИД получил информацию о предполагаемой выдаче виз до оформления документов туркменам, а не после.

“Я попросил консула, чтобы он внимательно изучил все материалы – нет ли каких-то замечаний относительно выдачи виз этим лицам, и еще раз в восемь утра по венскому времени (в девять – по Киеву) консул перезвонил в департамент консульской службы МИД, чтобы в который раз убедиться, что этим людям можно выдавать визы. Ему было сказано: проверь два контрольных списка. Если их в списках нет, то можешь оформлять. Что он и сделал. Информация о выдаче виз в то же время – в девять утра была послана в департамент консульской службы”.

Нормальной работе МИД и “самочувствию” дипломатических представителей за рубежом мешает неопределенная ситуация, которая сложилась в МИД и вокруг статуса министра иностранных дел. По мнению посла, это и стало первопричиной случившегося. “Мне кажется, вместо этого (увольнения послов) стоило разобраться с непорядком в консульской службе и в целом в министерстве», - сказал Владимир Ельченко.

«На работе посольств негативно отражается неопределенность вокруг министра иностранных дел. Каждому послу, мне в том числе, ежедневно приходится отвечать на вопрос коллег: так что там у вас происходит?

Нехватка четкости в вопросе с министром приводит к тому, что почти каждый сотрудник МИД или дипломатических учреждений не чувствует себя уверенно».

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