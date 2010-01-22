Янукович не спешит назвать премьер-министра

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что эта политическая сила не принимала никаких решений по кандидатуре будущего премьер-министра.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью УНИАН, комментируя сообщения некоторых СМИ, в которых утверждалось, что кандидатура Николая АЗАРОВА рассматривается как наиболее вероятная для назначения на должность премьер-министра.

“Сегодня у меня был разговор с лидером нашей партии Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на эту тему. Он сказал: в Партии регионов не рассматривался вопрос ни относительно АЗАРОВА, ни относительно Бориса КОЛЕСНИКОВА (кандидатура этого политика также упоминается в СМИ – УНИАН) как претендентов на должность премьер-министра. Никакие решения по этому поводу не принимались, и вопрос этот не обсуждался”, – заявила народный депутат.

А.ГЕРМАН также отметила, что В.ЯНУКОВИЧ считает, что “обсуждать кандидатуры на пост премьера пока еще преждевременно”.