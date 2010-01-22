"Наша Украина": выбора во втором туре нет

«Наша Украина» призывает граждан помнить об ответственности за свой выбор во втором туре выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении партии «Наша Украина» по поводу политической ситуации накануне второго тура президентских выборов, которое было принято сегодня на заседании политсовета.

«Наша Украина», уважая право каждого на свободное волеизъявление, не считает целесообразным указывать гражданам, за кого отдать свой голос во втором туре выборов», - говорится в заявлении. «Мы призываем воспользоваться своим правом, помня, что это выбор каждого и ответственность каждого, и за свой голос, и за судьбу страны», - заявляет «Наша Украина».

«Наша Украина» убеждена, что во втором туре украинское общество ожидает непростой выбор. По мнению партии, под угрозой государственный суверенитет, курс на европейскую интеграцию, на национальное возрождение, демократические завоевания последних лет, проведение в государстве экономических и социальных реформ, призванных создать общество благосостояния и согласия. «Убеждены, что для всех граждан Украины, которые разделяют такие ценности и перспективы, выбора во втором туре нет», - говорится в заявлении политсовета «Нашей Украины».