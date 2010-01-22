Ющенко поблагодарил украинцев за пять пройденных лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил украинцев за пять лет, которые прошли вместе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня с речью по поводу Дня Соборности в Национальной опере Украины.

«Я горд тем, что за пять лет моего президентства дух соборности, патриотизма, современный дух украинства, как живое зерно ожил в душе десятков миллионов украинцев. Я хочу поблагодарить всех соотечественников за тот путь, который мы прошли вместе за эти годы. Это моя большая сердечность и благодарность», - сказал В.ЮЩЕНКО

Он поблагодарил всех, кто в 2004 году выходил на помаранчевые Майданы и вместе с Президентом открыл путь демократии, свободе и национальному возрождению Украины. «Я благодарю весь наш великий украинский народ, я благодарен всем, кто поддерживал меня всегда, и я в равной степени уважаю тех, кто был не согласен со мной», - подчеркнул Президент. По его мнению, это свидетельствует о том, что они также прониклись духом свободы, духом выбора.