Ющенко поблагодарил украинцев за пять пройденных лет
"Дух патриотизма ожил"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил украинцев за пять лет, которые прошли вместе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня с речью по поводу Дня Соборности в Национальной опере Украины.
«Я горд тем, что за пять лет моего президентства дух соборности, патриотизма, современный дух украинства, как живое зерно ожил в душе десятков миллионов украинцев. Я хочу поблагодарить всех соотечественников за тот путь, который мы прошли вместе за эти годы. Это моя большая сердечность и благодарность», - сказал В.ЮЩЕНКО
Он поблагодарил всех, кто в 2004 году выходил на помаранчевые Майданы и вместе с Президентом открыл путь демократии, свободе и национальному возрождению Украины. «Я благодарю весь наш великий украинский народ, я благодарен всем, кто поддерживал меня всегда, и я в равной степени уважаю тех, кто был не согласен со мной», - подчеркнул Президент. По его мнению, это свидетельствует о том, что они также прониклись духом свободы, духом выбора.