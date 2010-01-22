Зурабов приедет в понедельник

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ приедет в Киев утром 25 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа 2009 года.

11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

19 января Д.МЕДВЕДЕВ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.