Зурабов приедет в понедельник
15:21, 22 января 2010Политика
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|Михаил Зурабов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Украине.
Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа 2009 года.
11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.
19 января Д.МЕДВЕДЕВ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.
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