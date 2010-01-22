Тимошенко поехала праздновать во Львов
Вернется поздно вечером
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой во Львов.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО возложит цветы к Мемориалу воинам Украинской галицкой армии и на могилу президента ЗУНР Евгения Петрушевича.
Также Ю.ТИМОШЕНКО вечером примет участие в торжественных мероприятиях и будет присутствовать на концерте по случаю Дня Соборности Украины во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Кроме того, она примет участие во Всеукраинском вече по случаю Дня Соборности, который пройдет на площади возле памятника Тарасу Шевченко.
В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует также дать интервью Львовской областной телерадиокомпании.
Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.