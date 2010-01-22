У Литвина не исключают переформатирования коалиции
Говорят, ситуация будет диктовать
Народный депутат от Блока Литвина Екатерина ВАЩУК не исключает, что после проведения президентских выборов может произойти переформатирование коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.
Депутат выразила мнение, что никакого роспуска ВР не будет, и нынешний состав парламента будет работать до 2012 года.
«Почему я так думаю? Если проанализировать ситуацию, существующую в государстве сегодня, то только очень большое безграничное желание любой ценой распустить Верховную Раду может двигать будущим лидером нации. А я думаю, что каждый лидер будет стараться как можно быстрее принять решения, которые урегулируют ситуацию», - сказала Е.ВАЩУК. Поэтому, по мнению народного депутата, коалиция «имеет возможность переформатироваться».
Отвечая на вопрос, означает ли это, что фракция Блока Литвина готова войти в новый состав коалиции, Е.ВАЩУК отметила, что это решение будет принимать исключительно фракция, и она сейчас не может расписываться за весь ее состав. «Но я думаю, что ситуация будет диктовать, и для того, чтобы парламент работал, возможны разные варианты», - сказала она.
Е.ВАЩУК выразила мнение, что новым лидерам страны вряд ли будет выгодно распустить ВР с тем, чтобы в новый состав парламента пришли новые политические силы, и с ними будет еще труднее договариваться.