Верховная Рада закрылась до февраля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл пятую сессию парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия сессии он заявил, что начался процесс «расшатывания» Верховной Рады Украины.

По словам спикера, это делается «в связи с тем, что многие люди будут демобилизованы, и им нужно будет найти трудоустройство». «А где его найти, если не в Верховной Раде Украины?», - добавил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что именно от народных депутатов зависит, восстановит ли парламент «свою работу, доверие людей, потому что в противном случае ситуация будет чрезвычайно сложной в стране».

В.ЛИТВИН признал, что уровень доверия граждан в парламент «является чрезвычайно низким».

Он подчеркнул, что «крайне важно сохранить рабочий настрой».

Спикер напомнил, что следующая сессия парламента начнется 2 февраля.