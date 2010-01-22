В БЮТ говорят, что переговоры с Тигипко продолжатся

Блок Юлии Тимошенко будет продолжать консультации с Сергеем ТИГИПКО по поводу его поддержки кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, означает ли заявление С.ТИГИПКО, что он допускает возможность стать премьер-министром при новом Президенте, что есть уже какие-то конкретные договоренности с Ю.ТИМОШЕНКО или Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Консультации были, и я думаю, будут продолжаться», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

В то же время он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО не собирается отказываться от своего предложения С.ТИГИПКО стать премьер-министром в ее президентство, если у него есть такие амбиции. «Я ничего вам нового не скажу, были контакты и были консультации», - сказал он.

Вместе с тем, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, БЮТ отстаивает, в первую очередь, такую позицию, что разговор о поддержке должен происходить не с кем-то из кандидатов, а в первую очередь, с избирателями. «Мы будем обращаться, в первую очередь, к избирателям, которые голосовали за господина ТИГИПКО, ЯЦЕНЮКА, КОСТЕНКО, ЮЩЕНКО, ГРИЦЕНКО, ТЯГНИБОКА», - сказал он.