Депутаты от БЮТ покинули сессионный зал ВР

Народные депутаты от БЮТ покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутат Сергей МИЩЕНКО огласил заявление от фракции, в котором подчеркивается, что БЮТ «не видит смысла» принимать участие в сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, фракция БЮТ считает, что Верховная Рада «не выполнила своей основной обязанности – не обеспечила на законодательном уровне проведение честных, прозрачных и открытых выборов Президента Украины».

Он отметил, что фракция неоднократно на этой неделе требовала рассмотрения изменений в закон о выборах Президента Украины.

В заявлении фракции БЮТ отмечается, что проведение первого тура выборов Президента 17 января продемонстрировало, что в действующем законе есть «существенные недостатки».

По словам авторов заявления, «в день голосования этими недостатками воспользовалась Партия регионов».

«Ими были тщательным образом спланированы и подготовлены массовые фальсификации», - говорится в заявлении фракции БЮТ.

Также в БЮТ отмечают, что это была «лишь репетиция массовых фальсификаций, которые Партия регионов планирует применить во время второго тура президентских выборов».

«Сейчас у Виктора ЯНУКОВИЧА остается надежда только на фальсификацию выборов, а сегодня ситуация искусственно доведена до того, что уже технически невозможно принять закон и воплотить его в жизнь», - заявляют в Блоке Тимошенко.

С.МИЩЕНКО также напомнил, что на этой неделе фракция БЮТ требовала создания Временной следственной комиссии по изучению ситуации «с незаконным присвоением В.ЯНУКОВИЧЕМ государственной резиденции «Межигорье».

Он отметил, что не было никаких «законных оснований» для промедления с созданием такой ВСК, поскольку есть подписи 150 народных депутатов».

Депутат сказал, что проект постановления о создании такой комиссии «пролежал в профильном комитете 2 месяца и не был рассмотрен».

«Учитывая это, фракция БЮТ заявляет, что законные требования нашей фракции грубо игнорируются. Мы не видим смысла принимать участие в сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины», - подчеркнул С.МИЩЕНКО.