Колесников уже думает, чем должен заняться Янукович после инаугурации

Виктор ЯНУКОВИЧ в случае победы на президентских выборах распустит Верховную Раду Украины, если ему не удастся в короткие сроки создать поддерживающее его большинство.

Об этом сказал народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью «Левому берегу».

По словам депутата, «чтобы реализовать программу «Украина для людей» – выполнить все наши предвыборные обещания, Виктору Федоровичу необходима поддержка парламентского большинства… Вопрос большинства – первостепенный. Переговоры о его создании начнутся, думаю, сразу после инаугурации. Если успехом, недели за три, они не увенчаются – главе государства придется думать о роспуске Рады».

На вопрос, на каком основании будет распущен парламент, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Законном!».

Когда же журналист заметил, что обосновать отсутствие большинства при оппозиционности Юлии ТИМОШЕНКО будет весьма непросто и что придется добиваться того, чтобы Рада была неработоспособна на протяжении месяца, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Рано еще об этом говорить. Давайте дождемся, пока ЦИК объявит официальные результаты второго тура – тогда и поговорим».

По его словам, он уверен в победе В.ЯНУКОВИЧА во втором туре, но «… обсуждать дальнейшие действия прежде достижения желаемого результата – плохая примета».