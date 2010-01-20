Тимошенко провела совещание с главами областных штабов

Блок Юлии Тимошенко усилит работу большинства своих областных штабов для достижения победы Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат от БЮТ, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО, комментируя ход совещания в БЮТ при участии руководителей областных штабов, народных депутатов и непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО по вопросу итогов первого тура выборов.

По словам Н.ТОМЕНКО, как и ожидалось, никаких кадровых изменений в руководящем составе штабов не произошло, несмотря на информацию, размещенную в ряде СМИ о вроде бы таких намерениях внутри БЮТ. “Никаких кадровых изменений не предусматривается”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что он понимает, что подобная дезинформация и в дальнейшем будет распространяться в СМИ, чтобы создать проблемы в организации работы команды БЮТ перед вторым туром выборов. “Все попытки информационных провокаций или сплетен по этому вопросу БЮТ рассматривает как попытку ослабить работу команды”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что во время совещания были подведены итоги первого тура выборов Президента, который состоялся 17 января. “Как и предусматривалось, руководством штаба обращено внимание на необходимость усиления работы в абсолютном большинстве областей, поскольку никто не снимал задачи победить во втором туре”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, во время совещания Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что будет вести позитивистскую избирательную кампанию, чтобы презентовать стране новый путь развития Украины без криминалитета и коррупции. “Таким образом, она будет презентовать различным образом для украинского общества, какие реформы должна сделать власть”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО добавил, что, очевидно, большинство кандидатов в президенты свои политические проекты поставили в основу своей стратегии, поэтому нечего надеяться, что кто-либо из них поддержит другого кандидата в президенты. “Поэтому задача БЮТ - убедить избирателей, голосовавших за других кандидатов в президенты, что ТИМОШЕНКО является лучшим выбором, чем ЯНУКОВИЧ”, - добавил он.