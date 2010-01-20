Яценюк рассказал, как он будет голосовать во втором туре

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам, отметив, что соответствующее решение принял сегодня политсовет партии «Фронт перемен».

«Я заявил свою принципиальную позицию еще в ночь выборов. Ведь те избиратели, которые голосовали за ЯЦЕНЮКА, проголосовали за новую Украину. Они голосовали за других политиков. Поэтому моя принципиальная позиция осталась неизменной. Первое – я обязательно пойду на выборы, второе – я обязательно проголосую в графе «не поддерживаю ни одного кандидата». Я и моя политическая сила боролись именно с ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, именно с тем политическим режимом, который должен быть смещен в Украине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в партии «Фронт перемен» считают, что украинцы голосовали за «качественно другую страну». По мнению А.ЯЦЕНЮКА, те избиратели, которые отдали свой голос за него, использовали первый шанс к изменениям.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что его политическая сила будет принимать участие в выборах в местные органы власти, в возможных досрочных парламентских выборах, а также в следующих президентских выборах.

«Поэтому то ядро украинцев, которые хотят качественно другой жизни, которые хотят изменений в стране, они смогут проголосовать еще раз, потому что это только начало, это первый шаг. Я хотел бы обратиться к другим кандидатам в президенты, которые или считают себя новыми личностями, или хотят отождествлять с собой изменения в стране. Если вы за изменения - не торгуйтесь. Если вы за изменения – не превращайтесь в политический базар. Не добывайте в борьбе должности, боритесь за Украину, боритесь за ее будущее. Не идите ни на какие политические заговоры», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что позиция политсовета партии также была озвучена председателями местных организаций партии «Фронт перемен». «С этой позицией мы будем идти дальше на все выборы, защищать каждого украинца, который за нас проголосовал, который за нас проголосует… Через тернии – к звездам. Это наш лозунг», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.