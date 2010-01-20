Ющенко: по результатам выборов национальная идея не проиграла
11:41, 20 января 2010Политика
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Президент поблагодарил за работу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что по результатам выборов национальная идея не проиграла.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с ведущими представителями украинской интеллигенции.
В.ЮЩЕНКО поблагодарил их за работу, проведенную к выборам Президента.
«Мы донесли много того, что нужно знать украинскому народу с точки зрения украинского национального выбора», - сказал В.ЮЩЕНКО.
«Я не считаю, что национальная идея потерпела поражение», - сказал Президент. По его словам, выборы лишь показали, насколько эта тема еще остается неразработанной.
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