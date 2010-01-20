Ющенко: по результатам выборов национальная идея не проиграла

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что по результатам выборов национальная идея не проиграла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с ведущими представителями украинской интеллигенции.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил их за работу, проведенную к выборам Президента.

«Мы донесли много того, что нужно знать украинскому народу с точки зрения украинского национального выбора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я не считаю, что национальная идея потерпела поражение», - сказал Президент. По его словам, выборы лишь показали, насколько эта тема еще остается неразработанной.