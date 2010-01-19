Эксперт считает, что технологам Януковича придется попотеть

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что для кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА задача повышения электоральной значимости более трудно решаемая, чем для Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, такие кандидаты на пост Президента Украины «второго эшелона» как Арсений ЯЦЕНЮК или Сергей ТИГИПКО не смогут обеспечить линейное перетекание своего избирателя под какого-то из кандидатов, выходящих во второй тур выборов Президента.

По мнению эксперта, переговоры с кандидатами «второго эшелона» сегодня имеют фоновый эффект, поскольку мотивация для их избирателей будет выстраиваться на уровне штабов не этих кандидатов, а в штабах кандидатов-лидеров – Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.

«При этом абсолютно понятно, что перспектива привлечения голосов так называемых «третьих» кандидатов гораздо более привлекательна для Ю.ТИМОШЕНКО. Для нее разрыв в 10% является в большей степени проблемой низкой явки. Тогда как цена победы – это эффективная работа с электоратом А.ЯЦЕНЮКА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА и, в меньшей степени - С.ТИГИПКО. Для В.ЯНУКОВИЧА задача повышения собственной электоральной значимости – гораздо более трудно решаемая», - убежден В.БАЛА.

По мнению политолога, 10% разница в голосах на уровне первого тура создает технологам Партии регионов трудноразрешимые задачи. «Поэтому можно говорить о том, что самые дальновидные члены команды В.ЯНУКОВИЧА начнут сейчас налаживать мосты с представителями команды Ю.ТИМОШЕНКО с намерением выстроить систему взаимных гарантий», - считает эксперт.