Что общего между Рудьковским, демократией и Туркменистаном

Эта история началась с публикации в газете «Зеркало недели», где рассказывалось об участии министра транспорта Николая Рудьковского в организации приезда в Киев в декабре в 2006 году представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды Оразова и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда Ханамова.

МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины и послал Украине острую ноту.

Посол Украины в том государстве Виктор Майко в интервью „Зеркалу недели” заявил, что приезд туркменских оппозиционеров в Украину – это спланирована акция, цель которой – ухудшение двусторонних отношений Украины и Туркменистана.

Премьер Виктор Янукович подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта Николая Рудьковского на предмет вреда, причиненного им национальной безопасности Украины. Причиной для служебного расследования стало письмо Президента, адресованное лично Януковичу. В результате инцидента был освобожден посол Украины в Австрии Владимир Ельченко и отозван исполняющий обязанности генконсула Украины в Болгарской Варне. Впоследствии премьер заявил, что для освобождения Рудьковского от должности оснований нет.

Мнениями относительно последствий скандала мы поинтересовались у политиков и экспертов

Владимир Филенко, заместитель председателя партии «Реформы и Порядок»: ПОВЕДЕНИЕ РУДЬКОВСЬКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О БОЛЕЗНИ, КОТОРУЮ ВРАЧИ НАЗЫВАЮТ „НЕДЕРЖАНИЕ” Думаю, что причина приглашения в Украину туркменских оппозиционеров заключается в давней страсти Николая Рудьковского заниматься газом и нефтью. Есть такая болезнь, которую врачи называют „недержание”. Не утерпелось, очень хотелось. Но я не исключаю, что он – сознательно или неосознанно – мог быть звеном в определенной цепочке, то есть выполнял чье-то поручение, и за всей этой историей стоит кто-то неназванный.

За демократию во всем мире нужно бороться, и это понятно. Но, с другой стороны, нужно глубже вникать в существующие „расклады”. Не всегда те, кто находится в оппозиции к тоталитарному режиму, являются демократами. Для меня это аксиома. Я не применяю эту аксиому к конкретному случаю, но это нужно иметь в виду.

Считаю, что власть неадекватно отреагировала на этот инцидент. Рудьковский занялся не своим делом, потому и оценка такой его деятельности должна была быть соответствующей. Если он сам не идет в отставку, то ему это нужно было предложить. В других странах люди и за меньшую вину подавали в отставку, и это не значит, что жизнь для них заканчивалась. Дипломаты пострадали, по-видимому, заслуженно, потому что сработали по телефонному праву. Но в целом, как у нас всегда бывает, ответили „стрелочники”. А относительно защиты Рудьковского, вероятно, опять сработали телефонные звонки. Не исключаю, что Мороз взял его под защиту. То, как Рудьковский ведет себя, свидетельствует о понимании собственной безнаказанности. Можно допустить, что на этот счет имела место договоренность Мороза с Януковичем.

Александр Дергачев, политолог: НУЖНО НАСТОЙЧИВЕЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МОТИВАМИ РУДЬКОВСКОГО

Решая дилемму между отстаиванием демократии или собственных экономических интересов в случае с этим скандалом, я бы предложил другую формулу: защищать украинскую демократию путем грамотного решения своих экономических интересов. Украинская демократия для нас ценнее чем гипотетическая туркменская. Тем более, в данном случае представители туркменской оппозиции выглядят не очень убедительно в качестве носителей именно такого статуса. А меньше всего похоже на то, чтобы Николай Рудьковский беспокоился о демократии в Туркменистане. Кстати, вопрос, в чем же заключался интерес самого Рудьковского, когда он приглашал этих людей в Украину, остался за кадром. Можно допустить, что речь идет о каких-то коммерческих интересах. В любом случае понятно, что в этой истории Рудьковский не представлял ни государство, ни возглавляемое им министерство, ни свою партию. Вероятнее всего, он представлял интересы какой-то бизнес-группы. Собственно, именно об этом нужно было бы спрашивать самого Рудьковского.

Янукович вынужден был реагировать, поскольку назревал международный скандал. Но когда выяснилось, что реакция премьера является в большей степени формальной, то Рудьковский почувствовал себя уверенно, и позволил себе достаточно резко реагировать на призыв Президента его освободить, понимая, что Президент реально на это повлиять не сможет.

Пострадали дипломаты, потому что нарушили определенные инструкции. А уже то, при каких обстоятельствах это состоялось, принадлежит к сфере политической ответственности. Думаю, что продолжения эта история не будет иметь, поскольку идея сохранения единства коалиции на сегодня является доминирующей.

В международной практике в подобных ситуациях должностное лицо идет в отставку или временно отстраняется от выполнения обязанностей до завершения расследования и выяснения всех деталей. У нас нет такой политической культуры, и вряд ли стоило ожидать, что Рудьковский положит ей начало. Все в нашем фирменном стиле.

Следовательно, остались непонятными мотивы самого Рудьковского во всей этой истории. Собственно, выяснением этого общественность должна была бы заняться более настойчиво.

Кость Бондаренко, политолог: РУДЬКОВСКИЙ И ТАРАСЮК – СИММЕТРИЧНЫЕ РАЗМЕННЫЕ ФИГУРЫ... Украина неадекватно повела себя в этом скандале. В частности, неадекватно повел себя Президент. Почему Президент освобождает дипломатов? На каком основании? Мне кажется, не нужно было пороть горячку в этой ситуации. В итоге виновник всей этой истории остается в должности, а дипломаты освобождены. Владимир Ельченко - прекрасный профессионал, и украинская дипломатия, бесспорно, теряет от такого увольнения.

Те туркмены прибыли в Украину не с государственным и не с официальным визитом, их не принимали на официальном уровне. Это была частная поездка. Австрия, которая предоставила убежище этим людям, не извиняется перед Туркменистаном. Украина же почему-то решила сделать из этого скандал. Для такой странной позиции Украины, по моему мнению, есть несколько причин.

Во-первых, Украина испугалась, что останется без туркменского газа. Виктор Ющенко демонстрирует какую-то странную позицию относительно Туркменистана. В 2005 году Ющенко, условно говоря, одной рукой подписывал в Вашингтоне соглашение с Джорджем Бушем о том, что будет способствовать установлению демократии на постсоветском пространстве, а также на Кубе, а другой – здоровался с покойным в настоящее время Туркменбаши. Чего не сделаешь ради дешевого газа. После этого, наверное, Украина захотела иметь добрые отношения с наследниками Туркменбаши и решила „прогнуться” еще до того, как стало понятно, кто же именно будет наследником.

Во-вторых, сыграл роль еще и фактор внутренних разборок. После того, как Виктор Янукович начал требовать отставки Бориса Тарасюка, президентское окружение нашло причины занять симметричную позицию – требовать от Януковича отставки Рудьковского. И теперь Рудьковский и Тарасюк превратились в разменные фигуры, которыми можно обменяться во время дежурного круглого стола или подписания очередного универсала. Поскольку оба министра ведут себя достаточно нагло, то чувствуют „крышу” и каждый думает, что его „крыша” более крутая.

Не вижу никаких оснований для того, чтобы этим частным визитом занимались Президент или премьер. Если нарушения и были, то это скорее сфера морально-этическая, а не политическая, и потому могла бы стать предметом внимания общественности, прессы, а не руководства государства.

У Рудьковского есть свои интересы в энергетической сфере. Возможно, он таким способом хотел показать, что у некоторых украинцев есть интересы в Средней Азии, либо, возможно, застолбить какие-то флажки.

Я допускаю, что Рудьковский просто стал жертвой неосведомленности, потому что есть много „оппозиционеров” из среднеазиатских тоталитарных режимов, которые по австриям, англиям, франциям и норвегиям надувают щеки на предмет своей оппозиционности, а в действительности у себя в странах не имеют ни малейшего политического веса.

Вся эта ситуация выглядит достаточно невинно. Единственное, что мы должны принимать во внимание, это то, что мы, во-первых, имеем дело с такой тонкой материей, как Восток, а во-вторых – с тоталитарным режимом.

Мы с Туркменистаном связаны не желанием или нежеланием покупать–продавать газ, а жесткими контрактами, и даже острая нота со стороны Ашхабада не могла бы перечеркнуть межгосударственные отношения в газовой сфере, тем более что множество газовых месторождений Туркменистана уже контролирует Россия, и вряд ли в ближайшее время Туркменистан сможет без Газпрома решать – разрывать или не разрывать контракты с Украиной.

Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных исследований: СКАНДАЛ С РУДЬКОВСКИМ ДАЛ СЕРЬЕЗНЫЙ КОЗЫРЬ В РУКИ ОППОНЕНТАМ УКРАИНЫ Я считаю реакцию украинских должностных лиц на инцидент с Рудьковским более-менее адекватной. Бесспорно, оппозиционные деятели могут приглашаться в Украину, но речь идет не о самом факте приезда, а о нарушении процедуры приглашения. Если бы этот визит проходил по приглашению негосударственной, неправительственной структуры, то и реакция была бы другой. Николай Рудьковский – государственный служащий, член правительства, позиция которого в той или другой степени представляет позицию государства. Когда человек идет на такую должность, то сознательно ограничивает собственные интересы, а не открывает для их реализации дополнительные возможности. То, как был организован визит, вынуждает затронуть вопрос относительно министра Рудьковского.

Важно понимать, что мы имеем дело с тоталитарным режимом, который чрезвычайно остро реагирует на деятельность оппозиции за рубежом и часто идет на неадекватные шаги в ответ на контакты других стран с оппозиционными деятелями. Эта практика в Туркменистане насаждалась с первых дней режима Ниязова. Любые контакты с оппозицией жестоко карались, страны, которые заигрывали с их оппозицией, лишались контрактов. Потому туркменская оппозиция находит пристанище в тех странах, которые практически не имеют экономических отношений с Туркменистаном, – Швеции, Австрии. Единственное исключение из этого правила – Российская Федерация, которая, позволяя себе дать пристанище туркменским оппозиционерам, таким способом демонстрировала Ниязову определенные рычаги влияния и безальтернативность России как партнера в энергетической сфере, поскольку единственный мощный газопровод идет из Туркменистана через Россию.

Туркменистан – полностью закрытая страна, где нет публичной политики, и потому мы вряд ли узнаем, какой была их реакция на развитие конфликта в Украине. Там все делается кулуарно, например, соответствующая реакция передается нашему послу в Туркменистане, но эта информация не выходит за пределы дипломатического общения. К тому же, для тамошнего руководства этот инцидент на сегодня не является наибольшей проблемой. Оппозиция там не влиятельна, она маргинальна и фамилий оппозиционеров там могут вообще не помнить, однако неадкватная реакция Ашхабада - типична для тоталитарного режима в такой ситуации.

Для Украины этот инцидент - неприятный и нежелательный. Речь не идет непосредственно о газовых контрактах, поскольку на сегодня у нас нет прямого контракта с Туркменистаном, как это было до 2003 года. В свое время, с конца 90-х и до первого приходу Юрия Бойко в „Нефтегаз”, Украина имела чрезвычайно мощные позиции в Туркменистане, которые впоследствии были уничтожены, и такое впечатление, что это сделано целенаправленно.

Впрочем, у ряда наших компаний есть большие контракты в Туркменистане, в которых задействовано достаточно много специалистов из Украины, – в строительной сфере, в частности связанные с коммунальной инфраструктурой, инженерными сетями, развитием инфраструктуры газодобычи. И за большую часть этих работ Туркменистан платит живыми деньгами.

Кроме того, не следует забывать, что Туркменистан является крупным потребителем украинского оружия, продукции ВПК. Здесь есть прямые контракты, которые могут пострадать.

Что же касается газа, то Украина будет делать попытки возобновить прямые контракты, как это было до 2003 года, и отношения портить в любом случае нельзя. И начинать их со скандала, безусловно, нежелательно.

Этот конфликт может опосредствовано повлиять на газоснабжение Украины и на цену газа для Украины. Уже известно, что летом Туркменистан будет пересматривать газовые соглашения и пытаться менять правила игры. На это в значительной степени повлияют позиции Москвы и Вашингтона. И очень важно, выигрывает Украина при этом или проигрывает. В любом случае, скандал с Рудьковским дал серьезный козырь в руки нашим оппонентам.

Галина Ключковская