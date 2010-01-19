Янукович обещает, что европейский путь Украины будет, как крещенская вода

Кандидат на пост президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поведет Украину европейским путем и возобновит партнерские отношения с Россией.

Как сообщает официальный сайт ПР, сегодня, общаясь с журналистами в Киево-Печерской Лавре на праздновании Крещения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что приведет Украину в Европу сильной независимой страной.

«Я хотел бы, чтобы меня услышали все - те, кто голосовал за меня, и те, кто голосовал за других кандидатов: я поведу Украину европейским путем. Но мы придем в Европу не нищей, а сильной, независимой страной, где царят европейские стандарты жизни людей», - в частности сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина войдет в Европу «как партнер, а не как прислужник».

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что в случае его избрания президентом, он возобновит и возродит равноправные партнерские отношения с Российской Федерацией.

«Политика Украины будет сбалансированной, и на первом месте будет национальный интерес», - сказал он, добавив затем: «Европейский путь Украины будет честным и чистым, как крещенская вода».