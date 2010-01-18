В ВР зарегистрировали еще один «античерновецкий» проект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован еще один проект постановления о проведении 30 мая досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя ВР Николая ТОМЕНКО.

Авторами проекта постановления «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы» являются народные депутаты Николай ТОМЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН и Кирилл КУЛИКОВ.

По словам заместителя председателя ВР, соответствующий проект постановления является реакцией на «чрезвычайное положение» в Киеве, где «городская власть не способна обеспечить элементарную безопасность граждан Украины и нормальную жизнедеятельность столицы».

Он отметил, что жители и гости столицы уже месяц страдают в грязном, нерасчищенном городе, где не обеспечиваются нормальные условия для работы и проживания. «На сегодняшний день медицинские учреждения города, в частности, больница скорой помощи, не имеют элементарных возможностей, чтоб помочь людям с многочисленными травмами, полученными на скользких заснеженных улицах города, которые не убираются должным образом с прошлого года», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также напомнил, что Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и ее исполнительного органа в отношении нарушения законодательства должностными лицами киевской власти в своем отчете акцентировала внимание на том, что должностные лица органов Киевской городской власти «цинично и вызывающе нарушают требования законодательства, нивелируют нормы права, как основные правила поведения, наносят своими противоправными действиями значительный вред государственному и столичному бюджетам, лишают территориальную общину Киева неотчуждаемой собственности, подрывают установленные принципы государственного строя и местного самоуправления».

По словам Н.ТОМЕНКО, 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла решение принять предыдущий отчет Временной следственной комиссии к сведению, обратив внимание Президента Украины, Кабинета министров, Генпрокуратуры и других органов власти на «действии должностных лиц Киевского городского совета и ее исполнительного органа, которые привели к критическому состоянию медицинскую отрасль, окружающую природную среду и техногенную безопасность столицы, к неквалифицированному управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины города Киева, экономически необоснованного формирования тарифов, уничтожения объектов культурного наследия, несоблюдения требований законодательства по вопросам службы в органах местного самоуправления».

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что о необходимости проведения выборов 30 мая 2010 года заявлял и председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, проект постановления которого также был сегодня зарегистрирован в ВР.

«Интересно, поддержит ли киевлян в борьбе за возвращение столицы Украины в статус цивилизованного европейского города Партия регионов», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР убежден, что «решение в отношении Киева необходимо принять на этой неделе, чтобы иметь возможность должным образом подготовиться к избирательному процессу 30 мая, ко дню, в который, в соответствии с действующим законодательством, состоятся выборы в органы местного самоуправления по всей территории Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы на 30 мая 2010 года. Как отмечается на сайте парламента, соответствующий проект внес В.ЛИТВИН. Проектом предлагается назначить внеочередные выборы депутатов Киевсовета и Киевского городского головы на 30 мая, что, по мнению автора, отвечает требованиям Закона Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов".