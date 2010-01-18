В Нашей Украине назвали причину поражения Ющенко

"Наша Украина" знает причину, из-за которой кандидат на пост Президента Виктор ЮЩЕНКО проиграл избирательную кампанию, – он поздно ее начал.

Об этом 18 января на пресс-конференции во Львове заявил народный депутат, председатель Львовского областного избирательного штаба В.ЮЩЕНКО Владимир ВЯЗИВСКИЙ, сообщается на сайте новостийной телепрограммы ТСН канала “1+1”.

По его словам, в целом есть три ресурса, обеспечивающие проведение избирательной кампании, - это время, люди и средства. "Люди у нас были лучшие, а вот со временем - не лучшая ситуация", - прокомментировал В.ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, очень поздно начали свою работу штабы В.ЮЩЕНКО на местах. При этом В.ВЯЗИВСКИЙ напомнил, что штабы некоторых других кандидатов начали работать еще с весны. "Но мы законопослушная политическая сила и начали кампанию согласно законодательству, тогда и разместили бил-борды", - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, если говорить о средствах, то всем известно, какой ресурс государственных средств, в частности во Львовской области, использовала Юлия ТИМОШЕНКО. "Те средства, которые она задействовала, - мы явно ей уступали", - сказал он. "И поэтому к дальнему селу нам не удалось донести информацию о нашем кандидате. А избирателей, не владеющих информацией, легче подкупить, что и было сделано", - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.

"Чем дальше от цивилизации, тем меньше нам удалось охватить эти территории своей агитацией. Вот почему у нас такой результат технологически вышел. Если бы нам удалось охватить и дальнее село, то результат был бы другим – в интересах ЮЩЕНКО", - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.