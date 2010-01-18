ЦИК обработала 10,97% протоколов: разрыв между лидерами - 14%

По результатам обработки 10,97% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Украины лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию по избирательным участкам.

По результатам обработки 10,97% протоколов В.ЯНУКОВИЧ набрал 38,63% голосов избирателей. Второе место занимает Юлия ТИМОШЕНКО – 24,72%.

На третьем месте - Сергей ТИГИПКО – 11,49%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,44%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,53%.

Далее идут Петр СИМОНЕНКО (3,8%), Владимир ЛИТВИН (2,64%), Олег ТЯГНИБОК (1,21%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,02%), Александр МОРОЗ (0,49%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,14% избирателей.