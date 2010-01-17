МВД прокомментировало конфликт с грузинскими журналистами в Донецке

Внештатные корреспонденты украинских средств массовой информации, которые в том числе являются гражданами других стран, могут находиться на избирательных участках во время проведения выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Владимир МЕВСКИЙ.

Такое заявление он сделал в связи с конфликтной ситуацией, возникшей в Донецке между сотрудниками милиции и тремя гражданами Грузии, которые имели документы, подтверждающие, что они являются внештатными корреспондентами украинских СМИ.

«К нам поступило много сообщений, и во время пресс-конференции в ЦИК посол Грузии обратился по поводу того, что в Донецке внештатные корреспонденты украинских СМИ задерживались сотрудниками милиции, с ними разбирались и проводили установление личности и так далее. Мы проверили данную информацию, и она подтвердилась», - сказал В.МАЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что МВД подготовило специальную телеграмму с информацией о том, что внештатные корреспонденты, в том числе иностранные граждане, могут присутствовать на избирательных участках.

«Мы уже подготовили телеграмму-указание. Она передается на места во все управления МВД, региональные о том, что внештатные корреспонденты украинских СМИ, согласно требованиям законодательства, имеют право присутствовать на избирательных участках и наблюдать за процессом голосования», - сказал В.МАЕВСКИЙ.