Луценко перед агитацией за Тимошенко задал ей лишь один вопрос

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО в случае победы на президентских выборах не планирует инициировать назначение Виктора МЕДВЕДЧУКА генеральным прокурором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера во время пресс-конференции в Тернополе.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, единственное, о чем он спросил Ю.ТИМОШЕНКО перед тем, как начать агитацию за нее, – понимает ли она важность назначения радикально настроенного на очистку страны генерального прокурора. «Она сказала, что «да», и я услышал несколько фамилий. Сразу официально заявляю, что МЕДВЕДЧУКА там нет и быть не может. Это очередное вранье, которое запустил штаб ЮЩЕНКО, но которое является абсолютно недостоверным и юридически невозможным. Потому что генпрокурором может быть лишь человек, который не менее 5 лет проработал в органах прокуратуры», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил, что его самой большой мечтой является назначение такого генерального прокурора, «который будет беспощадно настроен на наказание преступников, из какого бы политического лагеря они не были». «Как только по телевизору я увижу в прямом эфире объявление особого приговора хотя бы первым 5 самым крупным преступникам, разворовавшим государство на десятки миллионов, тогда я облегченно вздохну, и если мне предложат уйти в отставку, то радостно заявлю о своем желании. Тогда я уже буду спать спокойно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В настоящее же время, по его словам, ситуация такая, что «230 тыс. дел мы можем довести до суда, а 15 тыс. должностных дел должны отдать в прокуратуру, откуда попадают в суды десятки дел». «Все самые крупные преступники, нами зафиксированные, все самые высокие должностные лица, которые подозреваются в хищении в крупных размерах, – это все застряло в Генеральной прокуратуре», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО ранее заявлял, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО планирует в случае своей победы на выборах назначить генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.