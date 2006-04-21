На Украине Дунай критически вышел из берегов

Уровень воды в реке Дунай в акватории порта Рени и порта Измаил превысил критическую отметку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в частности, по состоянию на 8.00 21 апреля в акватории порта Рени уровень воды в Дунае составлял 555 сантиметров. По сравнению с прошлыми сутками уровень воды поднялся на 2 см, критический уровень для порта составляет 550 см. Вода продолжала прибывать на причалы №1, №2, №3, №4 первого грузового района, работают аварийные партии.

Вода в районе остальных причалов остается в пределах допустимой нормы. Ожидаемый максимальный уровень воды в порту может составить 560 см.

В акватории порта Измаил уровень воды в Дунае составляет 394 см, по сравнению с прошлыми сутками он вырос на 2 см, критический уровень для порта составляет 350 сантиметров, причалы порта затапливаются при уровне 420 сантиметров. На данное время объявлен „Паводок” и отрабатываются противопаводковые мероприятия согласно разработанному плану. Имеет место частичное затопление необустроенного берега в районе порта, частично затоплены железнодорожные пути на грузо-перегрузочных комплексах №12-13 и грузо–перегрузочном комплексе-3 № 28-29 и стрелочный перевод № 50. Ежечасно делаются замеры уровня воды, по состоянию на утро 21 апреля угрозы затопления причалов не было.

В акватории порта Усть-Дунайск уровень воды в Дунае составляет 222 сантиметра. Уровень воды относительно минувших суток не изменился, критический уровень для порта составляет 230 сантиметров. Ежечасно делают замеры уровня воды в реке Дунай.

Паводковая ситуация в украинских портах Дунайского региона находится на постоянном контроле у министра транспорта и связи Украины Виктора БОНДАРЯ.