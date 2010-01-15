Ивано-Франковский городской суд 16 и 17 января работает до 24.00

Ивано-Франковской городской суд 16 и 17 января будет работать до полуночи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила судья этого суда Лиля ПЕРЕГИНЕЦ.

В то же время она отметила, что Ивано-Франковскому городскому суду как местному административному суду подсудны всего пять возможных категорий судебных дел, самой главной из которых могут стать дела относительно уточнения списков избирателей. Основным же органом, который будет решать важнейшие дела во время выборов, является окружной административный суд.

«Мы просим не стремиться использовать суды в качестве инструмента для решения своих политических целей во время избирательной кампании», - говорится в сообщении суда.

На пресс-конференции Л.ПЕРЕГИНЕЦ отметила, что обращаться в суд по поводу обжалования действий, решений или бездеятельности избирательных комиссий или членов этих комиссий, органов исполнительной власти, местного самоуправления, СМИ, предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц можно через 5 дней со дня принятия решения, совершения действия или бездеятельности, но не позже 24 часов дня, что предшествует дню голосования, то есть до 23.59 16 января.

В процессе налаживания работы суда накануне голосования обеспечено дежурство судей.

Справка УНИАН. В течение двух последних дней в Ивано-Франковском суде рассмотрено 18 дел относительно реестра избирателей. В частности, 17 – по причине отсутствия в реестре и одно – из-за ошибки в фамилии.