Янукович, если станет Президентом, объявит 2010-й годом ветеранов

Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в случае избрания на должность главы государства он объявит 2010 год годом ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня журналистам в Харькове, где находится с рабочей поездкой.

«Организационно мы уже определились. Будет создана рабочая группа, которая подготовит соответствующие мероприятия к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что наибольшее внимание в 2010 году им будет уделено повышению уровня социальной защиты участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны.