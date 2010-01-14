Тигипко: армию развалили под видом реформ для вступления в НАТО

В Украине под видом реформ для вступления в НАТО почти разрушены Вооруженные Силы и ослаблена оборонная промышленность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата в президенты Украины Сергея ТИГИПКО, об этом политик заявил во время посещения государственного предприятия «Искра» в Запорожье, которое специализируется на разработке и изготовлении радиолокационных станций.

По мнению С.ТИГИПКО, в последнее время в Украине проводилась непродуманная оборонная политика. В частности, страна готовилась к вступлению в НАТО, хотя соответствующего решения Верховной Рады или референдума по этому вопросу не было. «Этими реформами мы развалили свою армию и очень сильно ослабили оборонную промышленность», - сказал С.ТИГИПКО.

Он считает, что Украине нужно пересмотреть концепцию Вооруженных Сил. «Нам необходимо четко понимать, что мы должны иметь сильную армию. А сильная армия начинается с того, что, минимум, 60% вооружений должно производиться в нашей стране», - подчеркнул он.

С.ТИГИПКО убежден, что важным условием для развития отечественного военно-промышленного комплекса является реализация совместных проектов с Россией в этой сфере. В последнее время значительная их часть свернулась из-за постоянных заявлений украинской власти о вступлении страны в НАТО. «Нам необходимо возобновить добрососедские отношения с Россией. Также государство должно делать все для того, чтобы украинские предприятия военно-промышленного комплекса могли успешно конкурировать на внешних рынках», – отметил С.ТИГИПКО.