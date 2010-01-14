Яценюк говорит, что его кампания не была пластмассовой

Кандидат на пост Президента Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК не будет поддерживать ни Юлию ТИМОШЕНКО, ни Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он заявил, что не будет “премьером ни при ЯНУКОВИЧЕ, ни при ТИМОШЕНКО”. “Так же я не собираюсь никого из них поддерживать. Я могу поддерживать только Украину и тот курс, с которым я иду на президентские выборы. А они должны отойти в прошлое», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что его программа и избирательная кампания, в отличие от всех его оппонентов, является содержательной. «У меня была не «пластмассовая» кампания. Да, она была непростой, поскольку она была содержательной, идеологической», - добавил он.

По его словам, “штабы ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА направили много усилий на то, чтоб выбросить «третьего». Он добавил, что «была построена громадная машина – я почувствовал на себе лично все «приятные и позитивные» вещи этой избирательной кампании”. “Вся грязь, которая могла быть, - все вылили”, - сказал он. По его словам, “такие правила украинской политики сегодня”, но он “пришел, чтобы эти правила изменить”.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, избирательная кампания его оппонентов “не имела содержания”. “Почитайте их программы: «за все хорошее против всего плохого», - добавил он. При этом он признал: “Моя программа сложная, потому что она содержательная, ее надо прочитать и понять».

По его словам, когда он вел кампанию, то не обещал, потому что “это сделают ТИМОШЕНКО с ЯНУКОВИЧЕМ, поскольку у них это хорошо получается”. Он добавил, что хочет, чтобы люди “проснулись, поднялись с колен, осознали свою ответственность не только за себя и свою семью, но и за страну в целом».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он делал все, чтобы его “выбирали не по принципу “нравится или не нравится”, а по принципу “способен этот человек изменить страну или не способен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что украинцам уже достаточно выбирать между меньшим и большим злом. «Как зло может быть меньше или большим? Оно просто зло. Какая разница, какое оно? «Выбор или ТИМОШЕНКО, или ЯНУКОВИЧ» - это выбор одного и того же – выбор зла. Я их не разграничиваю», - заявил он и добавил, что не поддержит ни одного из этих двух политиков.