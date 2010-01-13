Ющенко дал «желтую карточку» Центризбиркому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал «желтую карточку» Центральной избирательной комиссии за отказ зарегистрировать международных наблюдателей от Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании с губернаторами сегодня.

Он отметил, что ему неприятно говорить об отказе регистрации официальных наблюдателей от Грузии.

«Я откровенно хочу сказать, это уже «желтая карточка» демократичности нашего избирательного процесса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что за этим решением стоит не ЦИК, а партия, которую сегодня представляет власть.

«ЦИК используется для манипуляций по этому вопросу. Но сам факт говорит о том, что ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ не будут уважать свободу, волю и независимость», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

За регистрацию 2011 наблюдателя от Грузии проголосовали только 7 членов ЦИК при минимальном количестве для принятия решения - 8.

При этом 11 января закончился срок, в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов Президента Украины, когда ЦИК может зарегистрировать международных наблюдателей.

Однако председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что комиссия сможет вернуться к рассмотрению вопроса о регистрации наблюдателей от Грузии в случае, если состоится второй тур выборов Президента Украины.