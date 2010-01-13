Завтра в парламенте БЮТ будет интересовать только один вопрос

Фракция БЮТ не будет принимать участия в завтрашнем внеочередном пленарном заседании, если не будет рассмотрен инициированный ими вопрос о внесении изменений в закон о выборах Президента.

Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что 14 января, по представлению фракции БЮТ, ВР должна рассмотреть только один вопрос - о внесении изменений в закон о выборах Президента.

В то же время, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, судя по тому, что председательствующий первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ объявил перерыв в пленарном заседании, то завтра “регионалы” будут пытаться продолжить рассмотрение тех законопроектов, которые внесены в сегодняшнюю повестку дня.

“Если будет такая ситуация завтра, то, я думаю, наша фракция не будет принимать в этом участия”, - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также назвал странной ситуацию, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН расписал распоряжение таким образом, что 13-14 января должно состояться пленарное заседание, которое начнется в 10.00. При этом он отметил, что фракции ПР и БЮТ подавали свои заявки на разные дни.

Комментируя перспективы принятия изменений в закон о выборах Президента в части голосования избирателей на дому, А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что за этот законопроект, кроме БЮТ, готова голосовать и большая часть фракции НУ-НС.

Он высказал мнение, что этот закон будет принят, но вступит ли он в силу, зависит только от Президента Украины, поскольку именно он подписывает законы.

“Если он этого не сделает, то это - на его совести вместе с Партией регионов”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.