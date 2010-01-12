Супрун: под выборы в Украину завезли миллион ручек со спецчернилами

Представители кандидатов на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО в Центральной избирательной комиссии создали условия для фальсификации выборов Президента.

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Людмила СУПРУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению лидера Народно-демократической партии, ЦИК, позволив своим решением голосовать избирателям на дому без предоставления дополнительных документов, подтверждающих невозможность прибыть на участок, открыли двери для масштабных фальсификаций волеизъявления граждан.

«Представители политических партий в Центральной избирательной комиссии, утверждающие решение, которое точно будет направлено на фальсификацию, должны нести за это ответственность, - подчеркнула Л.СУПРУН. – А это представители политической силы, которая поддерживает В.ЮЩЕНКО, и политической силы, которая поддерживает В.ЯНУКОВИЧА. Именно они утвердили такие технологии, когда каждый может голосовать «на дому» без сообщения и справки об инвалидности или болезни».

Кроме этого, кандидат в президенты обратила внимание на неточности в реестре избирателей, чем, по ее мнению, попробуют воспользоваться фальсификаторы выборов.

Также Л.СУПРУН сообщила, что в Украину завезено более миллиона специальных ручек-невидимок - с чернилами, исчезающими через определенное время, которые будут размещены в кабинках для голосования.

«Когда люди будут ставить «плюсик» или «птичку» напротив своего кандидата, то через 20 минут такая надпись просто исчезает. Бюллетень, на котором ничего нет, считается недействительным», - отметила Л.СУПРУН.

«Поскольку у нас в разных регионах абсолютно разная поддержка, то это может привести к тому, что эти ручки, например, попадая на Западную Украину, могут сделать свое дело, и те кандидаты, которые пользуются поддержкой на Западе Украины, потеряют голоса избирателей», - считает лидер НДП.

Для того, чтобы уменьшить возможность для фальсификации выборов Л.СУПРУН подготовила судебные иски, а всех граждан Украины призывает прийти на избирательные участки, чтобы не дать возможности фальсификаторам использовать пустые бюллетени.