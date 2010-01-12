Тигипко дал своим штабам команду готовиться ко второму туру

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО отмечает, что настроен на участие во втором туре президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

По его словам, в Луганске, Донецке, Харькове, Крыму и почти везде на юго-востоке Украины он уверенно идет на втором месте, а в Днепропетровске является лидером предвыборной гонки. «Мы настроены на второй тур, и наши штабы уже получили команду готовиться продолжать избирательную кампанию», – заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что уровень его поддержки не может не тревожить, прежде всего, избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА, ведь в Партии регионов убеждены, что победить С.ТИГИПКО во втором туре им не удастся.

Но в случае, если во второй тур пройдут Юлия ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, С.ТИГИПКО не намерен поддерживать никого из них. «Они для меня одинаковые, возглавляли правительство по два раза, у них было большинство в парламенте, и я не увидел ни стратегии, ни позитивных изменений», – подчеркнул кандидат в Президенты Украины.

С.ТИГИПКО считает, что на выборах 17 января за него будет голосовать преимущественно интеллигенция, молодежь, представители малого и среднего бизнеса.

«Я ориентируюсь, прежде всего, на умных людей, которые увидели во мне самостоятельного политика с четким планом вывода Украины из кризиса, – сказал он. – Также мы будем очень активными игроками на будущих местных и парламентских выборах».