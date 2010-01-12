Завтра - внеочередное заседание Верховной Рады

В среду, 13 января, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 163 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания ВР.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется 13 января в 10 часов утра.