Завтра - внеочередное заседание Верховной Рады
12:03, 12 января 2010Политика
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Инициатива ПР и БЮТ
|Владимир Литвин
Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 163 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания ВР.
В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется 13 января в 10 часов утра.
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