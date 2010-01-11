Тимошенко: Янукович - «трус», и ему не место на президентской должности

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет своего главного конкурента на выборах, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА трусом, но все еще надеется, что он согласится на совместные теледебаты.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом говорится в ее открытом письме на имя В.ЯНУКОВИЧА.

"Без удивления, но с определенным разочарованием я восприняла категорический отказ Виктора ЯНУКОВИЧА принимать со мной участие в телевизионных дебатах как кандидата в президенты. Виктор Федорович так боится общаться со мной, что даже этот свой отказ от дебатов передал через третьих лиц. Досадно и смешно в то же время", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, В.ЯНУКОВИЧ не готов дискутировать и отвечать на какие-либо вопросы, связанные с украденной у государства резиденцией "Межигорье", с кражей континентального шельфа Черного моря, а также с разбазариванием государственных средств в ходе своего двукратного премьерства.

"Вполне очевидно, что Виктор ЯНУКОВИЧ боится вспоминать о своем прошлом и не знает, что сказать о будущем. Отсюда и вывод: Виктору ЯНУКОВИЧУ не о чем сказать людям. У него нет ни программы, ни виденья развития страны. Словом, король совершенно голый. За рекламной оберткой нет ничего. Вся программа Виктора ЯНУКОВИЧА – это десяток банальных и бессодержательных рекламных плакатов", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напоминает В.ЯНУКОВИЧУ, что участие политика и кандидата в президенты в открытых публичных телевизионных дебатах являются нормой для всех цивилизованных стран и демократий. "Это – его обязанность, а не право, если это даже не выписано в законе. Люди должны знать, кого они могут избрать главой государства. Иначе говоря, принимать участие в теледебатах так же естественно, как снимать шапку в помещении", - пишет руководитель правительства В.ЯНУКОВИЧУ.

"Словом, Виктор Федоровичу, Ваше нежелание откровенного правдивого разговора я не могу воспринимать иначе, как самую обычную трусость. Если же Вы считаете, что интеллект и политический опыт не позволяют Вам принимать участие в телевизионных дебатах, то должны признать, что не готовы возглавить страну, руководить ею и достойно представлять ее в мире", - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

Впрочем, премьер еще надеется, что В.ЯНУКОВИЧ согласится на теледебаты в какое-либо удобное для него время и на каком-либо удобном для него телеканале.

"Мое приглашение остается в силе. Иначе не только я, но и все те люди, которые сейчас готовы за вас голосовать, поймут, что ЯНУКОВИЧ – трус. А трусам не место на президентской должности", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.