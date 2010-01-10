Ющенко: премьер с криминальным прошлым не преодолеет коррупцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО уйти из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Умани во время общения с жителями Черкасской области.

В частности, отвечая на вопрос присутствующих, почему до сих пор нет бюджета на 2010 год, В.ЮЩЕНКО ответил: «Потому что Ю.ТИМОШЕНКО, потому что она работает».

«Поэтому я говорю, что ей пора отдохнуть, хотя бы немножко, потому что каждый месяц ее работы приносит колоссальную бедность для нашей страны. Пусть бы она с тигром там повалялась на полу и уже завершила… свой трудовой путь в украинской политике», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он пообещал, что вскоре в стране появится «украинский» премьер-министр, и 2010-й год будет успешным. «Я вам это заявляю», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО не преодолеет коррупцию, поскольку за ней «тянется» криминальное прошлое.

«Премьер, за которым тянется такой криминальный след… не будет бороться с коррупцией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он вспомнил уголовные дела, которые возбуждались в прошлом против Ю.ТИМОШЕНКО как в Украине, так и в России. Он опять рассказал о событиях 2005-го года, когда, по его утверждению, Ю.ТИМОШЕНКО обращалась к нему с просьбой, чтобы он в свою очередь попросил тогдашнего председателя Верховного Суда Василия МАЛЯРЕНКО закрыть уголовное дело в отношении «Единых энергетических систем Украины».

В.ЮЩЕНКО считает, что преодолеть коррупцию и побороть криминализацию власти можно лишь путем внесения изменений в Конституцию, которыми, среди прочего, предусмотреть отмену депутатской неприкосновенности, сокращение депутатского корпуса, внесение изменений, которые бы сбалансировали полномочия разных ветвей власти, в том числе и относительно назначения руководителей силовых ведомств.

«Нам нужно перейти на формирование честной власти, потому что если будут трижды судимые «ляшки» (Олег ЛЯШКО – депутат от БЮТ – УНИАН) приходить в украинскую власть и под мандатом неприкосновенности работать, мы преодолеть коррупцию не сможем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что сегодня, в соответствии с Основным Законом, и руководителя Министерства внутренних дел, и генерального прокурора назначает премьер-министр через свое парламентское большинство.