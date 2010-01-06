Литвин думает, что ЦИК заложила «мину под выборы»

16:24, 06 января 2010
Политика
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Кандидат - в Житомирской области

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что решение Центральной избирательной комиссии относительно голосования избирателей дома без предоставления медицинских документов, свидетельствующих о невозможности прийти на избирательные участки, будет способствовать осуществлению фальсификаций результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в селе Большие Луга Житомирской области.

«Я считаю, что это может заложить мину под выборы, поскольку появятся очень много людей, которые выразят желание голосовать дома», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН считает, что это решение ЦИК будет давать основания говорить о фальсификации результатов выборов.

«Поэтому я считаю, что таким правом должны пользоваться люди, которые не могут добраться на избирательные участки, – инвалиды, больные. Но если массово у нас начнут выражать желание голосовать дома, то уже можно будет говорить о том, что задействована соответствующая технология, освящена соответствующим решением», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что не воспринимает такой постановки вопроса, и считает, что люди должны получить право на голосование дома, если имеют для этого объективные основания.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может передвигаться самостоятельно.

 

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