Литвин думает, что ЦИК заложила «мину под выборы»

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что решение Центральной избирательной комиссии относительно голосования избирателей дома без предоставления медицинских документов, свидетельствующих о невозможности прийти на избирательные участки, будет способствовать осуществлению фальсификаций результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в селе Большие Луга Житомирской области.

«Я считаю, что это может заложить мину под выборы, поскольку появятся очень много людей, которые выразят желание голосовать дома», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН считает, что это решение ЦИК будет давать основания говорить о фальсификации результатов выборов.

«Поэтому я считаю, что таким правом должны пользоваться люди, которые не могут добраться на избирательные участки, – инвалиды, больные. Но если массово у нас начнут выражать желание голосовать дома, то уже можно будет говорить о том, что задействована соответствующая технология, освящена соответствующим решением», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что не воспринимает такой постановки вопроса, и считает, что люди должны получить право на голосование дома, если имеют для этого объективные основания.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может передвигаться самостоятельно.