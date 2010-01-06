Ющенко хочет знать, на что Нафтогаз потратил деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Счетной палате “с просьбой провести проверку использования средств, полученных НАК “Нафтогаз Украины” в результате выкупа правительством облигаций внутреннего государственного займа, и финансово-хозяйственной деятельности компании по учету потребленного природного газа и расчетам за него”.

Об этом глава государства сообщает в обращении к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.