Ющенко хочет знать, на что Нафтогаз потратил деньги
15:55, 06 января 2010Политика
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Президент написал Стельмаху
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Счетной палате “с просьбой провести проверку использования средств, полученных НАК “Нафтогаз Украины” в результате выкупа правительством облигаций внутреннего государственного займа, и финансово-хозяйственной деятельности компании по учету потребленного природного газа и расчетам за него”.
Об этом глава государства сообщает в обращении к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.
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