Янукович поставил задачу: чтобы через 5 лет сирот в Украине не было

Кандидат в Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает на посту главы государства за пять лет решить проблему сиротства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время посещения специализированного областного дома ребенка в г. Белая Церковь.

Он отметил, что в государстве необходимо создать все условия, чтобы каждая семья имела бы возможность воспитывать своих детей, а дети, лишенные родительской опеки, имели бы возможность найти свои семьи.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня в Украине проживает около 103 тысяч детей-сирот, 40% из которых имеют родителей, но являются так называемыми социальными сиротами.

Он считает, что украинская власть и общество за пять лет должны решить проблему сиротства.

«Я ставлю для себя задачу поработать таким образом, чтобы за пять лет все дети-сироты были усыновлены именно украинцами», - заявил кандидат в президенты.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ заметил, что только в отдельных случаях украинских детей-сирот можно будет разрешать усыновлять иностранным гражданам.