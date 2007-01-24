Генеральный директор ВТО: относительно Украины все еще остаются вопросы

Генеральный директор Всемирной организации торговли Паскаль Ламе

В Давосе, в швейцарских Альпах, сегодня начинает работу Всемирный экономический форум. В пятницу, в рамках работы форума, Генеральный директор Всемирной организации торговли Паскаль Ламе встретится с премьер-министром Украины Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопрос вступления Украины в эту организацию. Об этом во время завтрака в Брюсселе во вторник сообщил сам Паскаль Ламе. На прямой вопрос Би-Би-Си относительно даты вступления Украины в ВТО он ответа не дал, сославшись на сложность процесса и намекнув на влияние политических процессов в Украине.

П. Ламе: "Украина является одной из стран, которые вступают в ВТО, с которыми мы находимся, в известной мере, на финальной стадии процесса переговоров. Но не все так легко, потому что половина процесса вступления связана с двусторонними делами. Это будет значить, что Украина больше открывает свой рынок партнерам по ВТО, - так вот она сейчас близка к окончательному завершению.

Но существует вторая половина процесса вступления, которая связана с украинским законодательством и регуляторными правилами, которые должны убеждать в том, что они действуют в большей степени по стандартам ВТО и современной рыночной экономики.

Много из этого уже сделано, но все еще остаются вопросы.

Переговоры относительно вступления имеют такую же смесь политики, экономики и тактики, как и торговые переговоры в целом. Мы знаем, что в украинском политическом процессе имела место турбулентность. Но я вижу что-то, что четко указывает на завершение переговорного процесса, независимо от времени".

Украинская служба Би-Би-Си