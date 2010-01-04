Человек Протывсиха сменил человека Ющенко в ОИК №13

Центральная избирательная комиссия заменила руководителя окружной избирательной комиссии №13 в Винницкой области: вместо представителя кандидата на пост Президента Виктора ЮЩЕНКО им стал представитель кандидата Василия ПРОТЫВСИХ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В свою очередь, представитель кандидата на пост Президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса Андрей ПАРУБИЙ сообщил, что штаб Виктора ЮЩЕНКО обжалует это решение ЦИК. В частности, он отметил, что ЦИК мотивировала свое решение тем, что представитель В.ЮЩЕНКО работал членом одной из участковых комиссий, что, по закону, не дает права ему быть членом или руководителем ОИК.

Как сообщал УНИАН, еще 4 декабря в 13-м избирательном округе (Винницкая область) представитель В.ЮЩЕНКО был переведен с должности председателя ОИК на должность заместителя председателя, а на место руководителя комиссии был назначен представитель кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Штаб В.ЮЩЕНКО обжаловал это решение в суде, который обязал ЦИК восстановить в должности председателя ОИК №13 представителя В.ЮЩЕНКО.