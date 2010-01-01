Украинцам предлагают отправить другу новогоднее поздравление от Ющенко

При помощи современных возможностей интернета каждый желающий сегодня может получить новогоднее поздравление от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО лично, или же послать такое поздравление другу.

Об этом сообщает сайт В.ЮЩЕНКО.

Для получения поздравления нужно только ввести в соответствующую форму номер телефона – и глава государства позвонит по телефону к абоненту с поздравлением.

Кроме того, на сайте можно также посмотреть видеообращение В.ЮЩЕНКО к украинцам по случаю Нового года.